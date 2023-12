¡Nuevamente! Jóvenes denuncian que el PES no les ha pagado

A las 8 de la mañana de ese día, los jóvenes se reunieron frente a las instalaciones del PES para exigir respuestas sobre su situación. El PES confirmó que los retrasos se debieron a procesos de transparencia realizados simultáneamente a las Elecciones Territoriales del 29 de octubre de 2023. A pesar de estos procesos, los jóvenes no habían recibido su pago un mes después. Le puede interesar: “Nos tienen bailando el indio” jóvenes denuncian que el PES no les ha pagado

El pasado 23 de noviembre, un grupo de 226 jóvenes de bajos recursos, contratados a través de la Fundación Biosicosocial Rebaño de Paz y el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), enfrentó una crisis al no haber recibido pagos desde el 1 de octubre, a pesar de haber firmado contratos. Estos jóvenes formaban parte del programa “Ingreso y Trabajo”, diseñado para ofrecer oportunidades laborales a personas en extrema pobreza.

Los afectados denuncian que, a pesar de los retrasos que tuvieron con el primer pago, la dependencia del Distrito no procuró que no volviera a pasar, y a mitad del mes de diciembre, aún no les pagan el mes de noviembre.

El contrato que firmaron los jóvenes dice que el valor del contrato comprende todos los gastos, y que el valor total “se cancelará de la siguiente forma: en 3 cuotas mensuales... el respectivo pago se hará mes vencido previa presentación de factura y reporte de actividades realizadas”. Aún así, estos jóvenes no han recibido el cheque.