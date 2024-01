Nuevas oportunidades de becas para maestría: cómo aplicar desde Cartagena

Se ha establecido una colaboración entre Colfuturo y la ESCP Business School, la institución más añeja en la esfera empresarial con sedes en Londres, Berlín, París, Turín, Madrid y Varsovia. La ESCP Business School ha anunciado un nuevo convenio con Colfuturo que ofrece una amplia gama de becas para maestrías en ciencias dirigidas a colombianos.

Este acuerdo estratégico brinda oportunidades excepcionales para profesionales colombianos interesados en programas avanzados en áreas clave de negocios y gestión. En total, se asignarán 39 becas que cubren la matrícula completa para los programas MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management.

Además, se otorgará una beca del 35% de la matrícula a un máximo de 7 estudiantes en los programas mencionados, y hasta 4 beneficiarios en el programa de Hospitality & Tourism Management.

"Nuestro compromiso no se limita a proporcionar acceso a una educación de calidad, sino también a brindar la oportunidad de ampliar horizontes, fomentar una visión global y desarrollar habilidades clave para prosperar en un mundo empresarial cada vez más interconectado", expresó Franciso Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio.

El nuevo convenio asignará becas del 20% de la matrícula para un máximo de 8 estudiantes en la maestría en Marketing & Digital Media. Para los aspirantes al MBA in International Management, se ofrecerá una beca de 7000 euros por estudiante, con un límite de 10 plazas disponibles.