Nuevas restricciones por COVID-19 en Cartagena esperan aprobación

Mientras que algunas ciudades de Colombia han venido implementando en los últimos días restricciones para controlar la propagación del COVID-19, en Cartagena no se han adoptado medidas fuertes y por el contrario durante la Semana Santa la llegada masiva de turistas, las fiestas y personas sin el uso del tapaboca fueron los protagonistas. (Lea aquí: Denuncian aglomeraciones en el aeropuerto Rafael Núñez)

Este panorama generó que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad pasara del 53% el pasado 26 de marzo a estar este 5 de abril en el 69%, es decir más de 15 puntos porcentuales adicionales.

El aumento de la ocupación de las UCI, no solo en Cartagena sino en todo el territorio nacional, motivaron al presidente Iván Duque a emitir un paquete de recomendaciones para ser implementadas por los alcaldes y gobernadores con el objeto de aplacar el virus.

Para La Heroica, de acuerdo a su ocupación UCI, se sugirió instaurar el pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 00:00 a.m. y las 5:00 a.m. También se pidió no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, no habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, ni el consumo de licor en espacios públicos y en establecimientos de comercio. (Lea aquí: Estas son las nuevas restricciones para enfrentar tercer pico de pandemia)

“Esperamos aprobación”

Al respecto, este martes el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, sostuvo que se reunió con la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y un equipo epidemiológico para adoptar las medidas que permitan controlar el aumento de los casos durante la tercera ola de la pandemia.

“Como es conocido por todos, Colombia está atravesando su tercer pico de COVID y Cartagena no va a ser la excepción. La ciudad ha estado subiendo, pero todavía está en unos niveles relativamente aceptables; no obstante, esperamos por el resultado de la Semana Santa y, en general por el tercer pico, que vamos a empezar a tener mayores contagios”, precisó el alcalde.

El mandatario detalló que sí se adaptarán medidas más restrictivas, pero sin llegar a paralizar la cuidad.

El alcalde explicó que antes de anunciar los cambios estos deben ser revisados por los ministerios del Interior y de Salud por lo que se espera que a más tardar mañana puedan ser aprobados. “Es todavía prematuro decir las medidas, porque obligatoriamente deben pasar por el Ministerio del Interior, en Bogotá, y ellos a su vez la pasan al Ministerio de Salud, esperamos a más tardar mañana darlas a conocer”, aseguró Dau.

En ese sentido, la directora del Dadis, Johana Bueno, desmintió un audio que ha circulado en las últimas horas en la ciudad en el que supuestamente el ente de salud afirma que este pico del virus es el más contagioso y peligroso de la pandemia por lo que se deben adoptar 15 días de aislamiento total, no recibir visitas de personas que no pertenezcan al núcleo familiar y fomentar el teletrabajo.

“Este audio es falso, no es cierto que se hayan impartido esas directrices desde la autoridad sanitaria. Queremos hacerle un llamado a toda la ciudadanía que haga caso omiso a este audio y por el contrario sigan todas las indicaciones e instrucciones que se publican de manera oficial por el Dadis y Alcaldía de Cartagena. También pedimos que se cumplan las recomendaciones que desde la autoridad sanitaria se imparten para que nos sigamos cuidando y así poder vencer esta enfermedad”, agregó la funcionaria.