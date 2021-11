Nuevo atraco desde una moto en Crespo evidencia la necesidad de un CAI

Sin embargo, los hurtos en este barrio del norte de la ciudad no han mermado y tampoco la modalidad, ya que siguen cometiéndose principalmente por sujetos en motos.

El más reciente caso ocurrió el domingo 21 de noviembre en la noche, cuando un delincuente rompió los vidrios de un vehículo para atracar a sus ocupantes. Sucedió en la Segunda Avenida de Crespo, frente del campo de sóftbol, cuando una pareja acompañada por una amiga compraba comida en un restaurante.

El angustiante momento

Una de las víctimas le relató a El Universal los momentos de pánico que vivieron. “Mi novio se baja de la camioneta para hacer el pedido. Cuando está devolviéndose al carro, percibe al atracador y sube afanado, logrando cerrar la puerta. Pero el atracador nos gritaba que nos iba a matar y sacó un arma. El sujeto que lo acompañaba, que estaba en la moto, también tenía un arma, y al ver que no abríamos en cuestión de segundos empezó a romper el vidrio de la camioneta con la cacha del arma. Los cristales me caían a mí y una vez logró hacer el hueco metió la mano y le puso el arma en el cuello a mi novio. Le quitó la cadena, el reloj y un pulso. Mi amiga y yo reaccionamos bajándonos del carro. Yo empecé a gritar y ella corrió. El conductor de la moto se puso nervioso a raíz de mis gritos y avanzó, dejando al otro solo. Mi amiga se tiró en el andén pensando que podía hacerle algo. Luego, se fueron. El cuadrante llegó en menos de cinco minutos, los de la Sijín llegaron en menos de media hora, pero por ser un tema de segundos no se pudo dar con los atracadores”, contó la joven, quien a través de redes sociales también mostró los daños que sufrió el vehículo.

Para el líder comunal y edil de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, Luis Antonio González, la situación en Crespo es muy preocupante, pues la delincuencia arremete contra residentes y turistas.