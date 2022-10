¡Ojo! Así funciona la nueva modalidad de robos a domiciliarios en Cartagena

Las ventas digitales son muy buenas, pero son un riesgo. Así como el cliente confía en que nosotros como tienda no los estafaremos, nosotros como vendedores no sabemos si el comprador nos pagará o si nos contactan para atracar”.

José López

José también vende a través de Marketplace de Facebook, donde asegura que le va muy bien, sin embargo, hace poco se llevó una gran sorpresa al momento de realizar una venta. Y afortunadamente pudo evitar que se fuera a mayores. “Dos clientes mujeres me escribieron para pedirme un domicilio, tocaba llevarlo al barrio El Pozón. Me solicitaron unas figuras y cuando mandé al domiciliario no había nadie, la muchacha más nunca respondió y me tocó perder esa plata de la carrera”, sin embargo, esto apenas era el inicio. Días después, José fue contactado por otra mujer a través de Marketplace, según, estaba interesada en unas figuras de acción de su tienda.







Su perfil se le hizo muy similar al de aquella vez “me pidió un domicilio para mandarlo a Olaya, sector Estela. Yo envié al domiciliario, dándole indicaciones de que estuviera pilas, porque ya se me estaba haciendo raro. Cuando el señor llegó se dio cuenta que la ubicación que habían enviado no coincidía con el lugar que me habían descrito”.

“El domiciliario estaba desesperado porque no encontraba la dirección, de repente se le acercaron unos hombres del barrio y le dijeron que esa dirección que dieron quedaba más adentro, que siguiera. El domiciliario se asustó porque los jóvenes se veían muy sospechosos, con las gorras tapándoles casi las cejas”. José tuvo que llamar a la persona que le solicitó el pedido para que le aclarara la dirección, pero esta no le contestaba (tal como le había pasado con el pedido que había enviado a El Pozón), y finalmente el usuario abandonó la conversación y nunca más apareció.

“El domiciliario se asustó, no sabía si regresarme la llamada, porque lo tenían en la mira y me dijo que lo más seguro era que le iban a quitar la moto”, contó a El Universal. El conductor fue ´avispado´ y fingió que seguiría entrando, sin embargo, lo que hizo fue darse la vuelta por la otra calle y buscó la forma de ubicarse en una parte visible del barrio. Como pudo, arrancó a toda velocidad la motocicleta hasta salir a la avenida para así lograr pasar por un CAI.

¡Ojo con las transferencias falsas! Algunos delincuentes son más astutos, y no requieren de agresiones o contacto físico para quedarse con el producto. Hay unos que son más astutos y tienen a su favor la tecnología. “Un amigo tiene un emprendimiento y me contó esta semana que le mandaron el soporte de la transferencia. Él por estar de afán no revisó, y resulta que el dinero nunca llegó, habían editado la captura de pantalla de la transferencia de Daviplata y cuando él quiso reclamarle al cliente lo bloquearon”, contó López a El Universal.

Al man que nos robó 200 k en dupla a punta de capturas de transferencias falsas , que Dios lo bendiga y espero haya disfrutado mucho los perritos 🤝🙌🏻 — 𝓒𝓪𝓻𝓪𝓶𝓮𝓵𝓸🍬 (@Mlsdr2) July 3, 2022