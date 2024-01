Ojo con lo que escribes: una conversación de WhatsApp podría llevarte al tribunal

En Colombia, los procesos legales basados en evidencias, como capturas de pantalla de chats de WhatsApp, juegan un papel crucial en la búsqueda de la justicia, y aunque para muchos las redes sociales parezcan “banales”, y un espacio propicio para el ocio, las capturas de una conversación se pueden convertir en documentos digitales que se pueden analizar dentro de los tribunales. No obstante ¿hasta qué punto son válidas estas pruebas? Lea también: Reemplazarán el Sisbén: Así funcionará el nuevo sistema para aplicar a subsidios

Ojo con lo que escribes, porque no sabes cuándo podría ser utilizado en tu contra.

16 años después, mediante Sentencia C-064 de 2016 la Corte Constitucional estableció que las capturas de mensajes (refiriéndose específicamente a aquellas provenientes de WhatsApp) no tendrían valor probatorio si no se garantizaba primero la integridad de la información, es decir, que esta haya permanecido completa e inalterada a partir de su generación y en forma definitiva. Por tal razón, las pruebas electrónicas presentadas en formato impreso, debían ser evaluadas siguiendo las normas generales aplicables a los documentos. Lea también: Renta Ciudadana: ya están pagando a hogares no bancarizados, estas son las fechas

Finalmente, la Ley 2213 de 2022 declaró que, para los fines de la presentación de demandas, estas serán presentadas en forma de mensaje de datos, incluyendo en ello sus anexos a las direcciones de correo electrónico que, en su momento, el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos de reparto, brindando una magna relevancia al concepto y utilización plena de los mensajes de datos, al mismo tiempo que vuelve obsoleta la utilización de copias impresas de los mismos.