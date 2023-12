¡Ojo con tu Sisbén! Por estas razones podrías perder los subsidios del Gobierno

Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo. Esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos. Hoy te explicaremos qué significa cada grupo y cómo hacer la consulta.

Para hacer parte de alguno de estos subsidios es necesario hacer parte de un grupo del Sisbén, el cual clasifica los hogares dependiendo de sus ingresos y condiciones socioeconómicas en cuatro grupos: A, B, C y D. Lea también: Estos grupos de personas no necesitan del Sisbén para ayudas en 2024

Usualmente, en relación con la clasificación de los colombianos, quienes resultan siendo mayormente beneficiados por los subsidios son el Grupo A (pobreza extrema) y Grupo B (pobreza moderada).

No obstante, algunos del Grupo C (vulnerable) también puede que reciban ayuda. La última calificación que tiene el Sisbén es Grupo D (no pobre, no vulnerable), así que por esas condiciones, posiblemente, no se le otorgan ayudas.