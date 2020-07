¡Ojo! Gestión de Riesgo no entrega viviendas, no se deje engañar

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) informa que en varias zonas de la ciudad, inescrupulosos están usando el nombre de esta dependencia distrital para suspuestamente adelantar un proceso de entrega de vivienda.

Le comunicamos a toda la ciudadanía que desde la OAGRD no se adelantan este tipo de procesos, principalmente porque no es la misión de esta dependencia. Así mismo, todas las actividades que realizamos se llevan a cabo con personal propio, identificados como funcionarios de esta oficina y no a través de fundaciones, cooperativas o algún tercero.

En esta oportunidad, identificamos que una fundación que usa el NIT de Google Colombia en su papelería, pide a los ciudadanos llenar una documentación con la que supuestamente se les entregará una vivienda. Rechazamos vehementemente estas prácticas inhumanas, que se aprovechan de la necesidad de la gente en esta emergencia para arrancarle los pocos recursos con los que cuentan.