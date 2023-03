¡Ojo! Hay 4 serotipos de dengue circulando en Cartagena

Desde el Dadis aseguraron que están adelantando jornadas de atención integral, fumigación y abatización con el fin de reducir la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Esto principalmente en sectores donde se han presentado casos con signos de alarma o dengue grave.

En lo corrido del 2023 se han fumigado barrios como Olaya Herrera (sector 11 de Noviembre), Nelson Mandela (sector Villa Corelca), El Pozón (sector 19 de Febrero), San José de Los Campanos (carrera 104), Boston (sector El Pueblito), El Toril (sector Lomas del Congo), Los Cerezos (sector Nuevo Milenio), Arroz Barato y Los Calamares. También se han intervenido corregimientos como Pasacaballos (sector Meza Valdés) y Santa Ana (calle canal 20 de Julio. En total se han fumigado 15.940 viviendas impactando a 63.700 personas. A pesar de esto, el Dadis afirmó que es necesario que la ciudadanía siga las recomendaciones para prevenir el dengue, teniendo en cuenta que el control químico solo ataca al mosquito en su etapa adulta.

“La fumigación no es suficiente para combatir el dengue, ya que no elimina el mosquito en su etapa de huevo y larva. Además, el insecticida no mata el total de los mosquitos, aunque sí a la mayoría de ellos. Evitar los criaderos es la mejor opción”, dijo José Saavedra, director del Dadis.

Estas jornadas de fumigación se realizan en horas de la madrugada y se complementan con jornadas de control larvario y educación.