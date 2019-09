¡Ojo!, si le debe al DATT cancele antes de que le embarguen su carro

Luego del proceso de notificación, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte procederá a la solicitud de embargos contra las personas que pese a ser notificadas de su deuda no acudan a la institución a cancelar o a suscribir convenios de pago para lograr ponerse a paz y salvo.



“Ya iniciamos en proceso de notificación a miles de deudores. También realizaremos operativos para poder concientizar a las personas acerca del pago de sus obligaciones y si no se recibe, dentro del plazo estipulado al menos un convenio de pago, se deberá empezar a hacer secuestros a los carros de propiedades de las personas que aparezcan con mora en la entidad”, explicó.



Las personas citadas deben acercarse a hacer los convenios de pago a la oficina de cobro coactivo ubicada en la sede del DATT en Manga 4 avenida #17-189. Pueden también llamar al número 3185310847 en un horario de 8 a.m. a 12 m y de 2 a 4 p.m. de lunes a viernes, al igual que escribir al correo cobrocoactivodatt@hotmail.com



Es de destacar que por ley, los dineros recaudados por las multas son invertidos en programas de educación vial y otras actividades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para concientizar en pro de reducir los índices de accidentalidad.