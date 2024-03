Operador de alimentos para adultos mayores desmiente sanciones

“En ese proceso contratado por la administración anterior con la Bolsa Mercantil de Colombia, Cartagena Express fue designada por esta última como comisionista para operar el programa. Lo que pasó fue que por temas de la pandemia hubo escasez de ciertos productos alimenticios, como atún o arroz, y no se conseguía la mercancía, por lo que la Alcaldía de Cartagena descontó y no pagó los recursos de esos productos que no se consiguieron en unos meses, no fue un tema que se haya extendido en el tiempo. De tal manera que, no hubo detrimento patrimonial ni fue una cuestión de algún incumplimiento como operador que derivara a una sanción. Todo lo justificamos y no hay un documento que reseñe algún tipo de sanción”, sostuvieron.

Y añadieron: “Jamás hemos sido sancionados ni hemos sido notificados ni llamados a presentar descargos por ningún proceso en el que hayamos participado. Esto se puede verificar con nuestro NIT (900592964-9) en la plataforma de la Cámara de Comercio, donde no se refleja ninguna sanción o investigación reportada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Contraloría, por la Procuraduría o por la Cámara misma”.

La Fundación CEA indicó que tienen todas las certificaciones, experiencias exitosas e idoneidades radicadas ante la Cámara de Comercio en donde se refleja que trabajan hace años con el manejo de recursos públicos para atender programas de alimentación y poblaciones especiales como los adultos mayores.