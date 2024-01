Operario de Veolia cae en hueco en San Fernando mientras recogía basuras

Residentes del barrio comentan que ese agujero se encuentra en esas condiciones desde hace más de medio año. Lo más preocupante es que no sería la primera vez que ocurre un accidente allí.

Desde la empresa de servicios medioambientales contaron que el operador de recolección no pudo ver el hoyo de la calle La Paz en San Fernando debido a que allí habían basuras y agua, lo que tapaba la visibilidad de la profundidad. Terminó introduciendo la pierna en el hueco, lo que le causó una lesión en la rodilla y tuvo que ser revisado por los médicos de la empresa.

Esaú Pájaro Gómez, uno de los vecinos de la zona, denunció que el hueco no ha sido atendido pese a que el problema se reportó meses atrás. “Esto está así hace como 7 meses. De hecho, han habido accidentes. A parte de lo que ocurrió con el trabajador de Veolia, una vez un niño pequeño por poco se va en el hueco. Si no es por el papá que lo agarró, se iba por ahí. Vinieron a revisarlo hace más de siete meses y no vinieron más nunca”.