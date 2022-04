Ordenan a Hotel Cartagena Plaza disculparse por caso de racismo

“Terminamos eso y me pasaron a la oficina de la gerente de recursos humanos. Ella empezó a preguntar cosas de mi vida (...) me preguntó a qué se debe mi aspecto y le conté que también soy actor y cantante, y que además es mi personalidad, es como me visto, como me siento bien”, relató Víctor.

Y agregó “Ella me dijo “espero que en el Sena te hayan enseñado a cumplir normas, porque tienes que quitarse eso”, y me señaló hacia la cabeza. Yo quedé como que... ¿Eso qué? Y me dijo ella, de manera despectiva, “eso, el pelo”. Yo le respondí, la verdad es que es difícil que yo me quite el pelo porque mi pelo soy yo y no habría una razón por la que yo tenga que cortármelo”.

La denuncia de Víctor Padilla llamó la atención a nivel nacional y fueron varios los ciudadanos que convocaron plantones contra el racismo en la ciudad. Lea: Realizan plantón contra el racismo frente al hotel Cartagena Plaza

“Hace mas de un mes iniciamos con esta acción de tutela por un acto discriminatorio en mi contra. Hoy el juzgado de Cartagena emitió nuestro primer fallo a favor, que busca erradicar a través de procesos pedagógicos estas prácticas que violentan la identidad de las personas. Un fallo histórico para nuestra ciudad y nuestros pueblos ancestrales”, expresó el joven en redes sociales.