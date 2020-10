Ordenan a juez tramitar matrimonio a pareja de mujeres en Cartagena

El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efecto la decisión del juez décimo civil municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez Torres, de rechazar la solicitud de matrimonio civil de dos mujeres en la ciudad.

Inicialmente, Julieth del Carmen Ramos y Guaskary Alejandra Vásquez presentaron la solicitud ante el juez y este se negó a casarlas argumentado motivos religiosos y principios cristianos. Lea: Polémica por juez que negó matrimonio civil a dos mujeres en Cartagena

“No es discriminación, es comprensión de las normas que nos rigen. Hay que conocer a Dios para saber la dimensión del juramento que se hace al momento de la posesión como servidor público y esto se logra por el conocimiento de la Palabra de Dios, la biblia”, argumentó Flórez en la providencia.

Tras la negativa, la pareja de lesbianas presentó una tutela amparando los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y al derecho al acceso a la administración de justicia ya que el juez se había negado a casarlas en dos oportunidades: el 31 de agosto, y la segunda el 18 de septiembre. Lea: Denunciarán penalmente a juez que se negó a casar a dos mujeres

En su decisión, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena ordena al juez Ramiro Flórez pronunciarse sobre la admisión de la solicitud de matrimonio civil sujetándose para tales efectos en las sentencias de la Corte Constitucional que habilitaron el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A través de un comunicado, Caribe Afirmativo celebró la decisión del juzgado toda vez que la juez Betsy Batista Cardona reconoce que se vulneraron los derechos de las mujeres solicitantes.

“Caribe Afirmativo reconoce que este fallo de tutela no solo advierte que la decisión del juzgado décimo de la ciudad violó los derechos de las mujeres solicitantes de matrimonio, sino que sus argumentos para negarse fueron prejuiciosos y alejados de derecho”.

Expresan que esta sentencia es un “respaldo al reconocimiento jurisprudencial de derechos de las personas LGBTI para acceder en igualdad de condiciones al matrimonio civil, a través de precedentes judiciales sostenido en más de 15 sentencias de la Corte Constitucional”.

Y agregan “Caribe afirmativo espera que esta situación que en el fondo no solo ha negado el derecho a la igualdad a una pareja del mismo sexo, sino que las sometió de manera sistemática a prácticas de discriminación y alimento prejuicios sociales, deje lecciones aprendidas y no se siga poniendo en riesgo los derechos adquiridos y reconocidos en Colombia no solo al matrimonio igualitario, sino a gozar de una ciudadanía plena al igual que el resto de los colombianos y colombianas”.