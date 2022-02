Ordenan a la Fiscalía agilizar investigaciones de invasiones en Bicentenario

“A pesar que las personas están individualizadas y se han aportado pruebas no tenemos ni un condenado”

Francisco Bernate, apoderado Fundación Santo Domingo.

Y agregó: “El tribunal ordena crear un comité, hacer seguimiento y presentar resultados. Creemos que es algo innovador porque es un caso en el que se presentaron muchas denuncias y se deben tomar as acciones respectivas. Ya no serán 13 denuncias aisladas sino que todas serán tenidas en cuenta en un solo proceso.

¿Quiénes son los responsables?

La Fundación Santo Domingo reiteró que los responsables de estas invasiones son la Familia Hernández. “Esta familia a nuestro criterio son parte de esta organización invasora, incluso, están en fase de juicio ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena”, aseveró Bernate.

Y concluyó: “Lo que nosotros esperamos con este fallo es que ya la Fiscalía dispuso la creación de una mesa, la unificación de todos los procesos en cabeza de un solo fiscal, incluso, dispuso en el tribunal de investigaciones disciplinarias a funcionarios que no habían sido diligentes. Lo que nosotros esperamos es que haya imputaciones de los hechos. Que no haya más prescripciones sino que hagan seguimiento activo a estos casos. A pesar que las personas están individualizadas y se han aportado pruebas no tenemos ni un condenado”.

La Unidad de Delitos contra la Fe Pública y Orden Económico, la Oficina de Asignaciones, las Fiscalías especializadas 45, 49 y 60, y las Fiscalías seccionales de Bogotá 98, 103, 116 y 242, deberán adelantar la mesa de trabajo y tomar las acciones correspondientes para el avance de los procesos.