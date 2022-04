Oscuro y con obscenidades, así está este importante parque de Manga

Sobre la situación en este sector de Manga, desde EPM aseguraron que el parque no está a cargo del Distrito y por disposición legal y responsabilidad no pueden atenderlo. “Entendemos la situación, pero mientras el Distrito no disponga algo diferente no lo podemos intervenir”, señaló un vocero de la empresa, agregando que sí modernizaron el que está al frente.

De otro lado, por parte de la Universidad de Cartagena no se obtuvo ayer un pronunciamiento al respecto, pues solo se limitaron a decir que se encontraban en receso debido a la Semana Santa.