¿Otra vez bloqueos? Esta es la razón de los trancones en la Vía del Mar

Precisamente, este viernes, 17 de marzo, ciudadanos reportaron caos vehicular en la zona, por un supuesto bloqueo a la altura del peaje, sin embargo, Ramón Ramírez, miembro del Comité No más Peajes, informó a este medio que: “Los manifestantes no están obstruyendo el paso de vehículos y que la Policía fue la que bloqueó “La Y” para que los carros no pasen y los protestantes no sean visibilizados, desviándolos por Bayunca”.