Otro toque de queda en Cartagena, ¿buena decisión?

Pero eso no es todo, los vendedores informales o ambulantes, no saben cómo van a subsistir tres días encerrados en su casa, sin tener dinero o alimentos para poder pasar este tiempo en familia sin preocupaciones, algunos le contaron a El Universal que no han recibido ningún mercado de parte del Distrito, por eso decidieron retomar sus labores en las calles de la ciudad.

Las historias

“Yo siempre he sido vendedor ambulante, y las veces que han puesto esos días en que no puede salir nadie, me afectan mucho, puesto que yo vivo de esto y con estas ventas de ñame, plátano, mango y cualquier otra fruta o alimento, he sacado adelante a mi familia, pero para nadie es un secreto que las cosas no están muy bien, por eso un día en que yo no venda, es un día en que nosotros no comemos”, cuenta Carmelo, quien vive en Santa Rosa y todos los días madruga para venir a la ciudad a conseguir dinero para su sustento.

Lo mismo le ocurre a Daniel, quien se dedica a vender tomates y cebolla en paquetes por las calles de la ciudad, él asegura que por más que logre vender todos sus productos, no le alcanza para poder guardar comida para estos tres días que debe estar confinado en su casa debido a la nueva decisión que tomó el alcalde.

“Entiendo que esto es por el virus, pero también deberían entendernos a nosotros. A mí, por ejemplo, no me han dado mercados de esos que la Alcaldía ha estado repartiendo, por eso decidí salir a vender, después de estar en mi casa por más de 15 días o es que ellos nos ayudarán con algunos mercaditos para estos días”, dice Daniel.

Algo parecido piensa Maritza, a quien le tocaba salir a mercar este sábado, pero ahora no podrá hacerlo, y lo peor, según contó, es que la cédula de su esposo termina en el mismo dígito.

“No entiendo quién lo ayuda a él a tomar las decisiones, a veces lo hace sin pensar en lo que ya había decretado, duramos una semana esperando para hacer mercado y ahora nos tocará esperar unos días más”, explicó indignada.