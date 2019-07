Pacientes aseguran que se sienten atendidos de corazón

Nibardo Almanza llegó del sur de Bolívar a la Unidad de Cardiología de la ESE Hospital Universitario del Caribe a practicarse un ecocardiograma transesofágico. Cuando su EPS se lo autorizó, pidió la cita por teléfono y se la agendaron para el siguiente día. Él ya había estado en este hospital, donde le hicieron un ecocardiograma transtorácico y por el buen servicio no dudó en regresar, a pesar de la distancia que debía recorrer.

(Lea aquí: Un año de la captura de la Madame: ¿cómo va el caso?)

“El servicio aquí en este hospital es muy bueno. Uno pide la cita y la dan enseguida. Esta vez yo tuve que decirles que me la pasaran para un día después, porque no había conseguido aún el dinero del transporte para venir. La verdad es que me ha gustado cómo nos atienden. Los exámenes los entregan el mismo día y eso es muy bueno. Uno no tiene que quedarse ni pagar hotel. Me puedo regresar el mismo día”, aseguró el paciente.

Adelina Suárez es hermana de una paciente, a quien le hicieron un procedimiento en la unidad de cardiología. Ella explicó que llevó al HUC a su hermana desde la población de San Cayetano porque sabía que los estudios son certeros.

“Venimos de muy lejos, de San Cayetano Bolívar, y la verdad es que ya hemos estado aquí otras veces. Creo que el servicio ha sido muy bueno. Tienen a los mejores especialistas y están siempre pendientes de uno. Los exámenes son oportunos, no tenemos que regresar para venir a buscar los resultados. Nos los entregan el mismo día”, expresó.

Uno de los servicios bandera que tiene la ESE Hospital Universitario es la Unidad de Cardiología, un área que diariamente atiende entre 12 y 18 pacientes, muchos de ellos de escasos recursos, quienes se benefician de procedimientos hechos con calidad. Un experto y preparado equipo humano, compuesto por diez de los mejores especialistas de la región, junto con el personal asistencial y administrativo, hacen que los usuarios de esta unidad manifiesten su satisfacción por el servicio que reciben.

(También le puede interesar: Aplicarse las vacunas es compromiso y responsabilidad de todos)

Desde su reapertura en 2006, ha brindado atención a miles de pacientes en diferentes tipos de procedimientos, tales como electrocardiogramas, holter, pruebas de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, entre otros. Esta unidad cuenta con equipos de alta tecnología y con procedimientos que no hay en otro lugar, como el ecocardiograma transesofágico, el cual es practicado con equipos de alta tecnología.

El doctor Marlon Herrera Bertel es uno de los cardiólogos que integran esta unidad. Ha pasado gran parte de su vida especializándose en este campo de la medicina para ofrecer a los pacientes un excelente servicio.

“Nosotros aquí lo que tratamos de hacer es brindar un servicio de cardiología integral. Es el único lugar en toda la ciudad que cuenta con una unidad con estas características. Aquí hay un equipo de cardiólogos dispuestos a ofrecer atención en diferentes procedimientos todos los días, de forma inmediata y con calidad”, aseguró el médico especialista.

(Lea aquí: “Hay un pueblo que llora y que necesita liberarse”)

Fernando Trillo Figueroa, agente especial interventor del HUC, apuntó que “hay pacientes que vienen de lugares distantes, y por eso a ellos se les da una atención mucho más prioritaria. Los resultados de sus exámenes y procedimientos se les entregan el mismo día para que no tengan que pagar más dinero en estadías y hoteles”, concluyó el funcionario.