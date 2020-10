Pacientes renales de Mutual Ser no quieren cambio de IPS

“Desde Mutual Ser nos dijeron que hasta el 30 de octubre seremos atendidos en RTS, el centro renal donde a mí me han atendido en los últimos 9 años y no quiero que me cambien”, es lo primero que dice Ana Garavito, quien asegura que “mi calidad de vida ha estado muy bien, desde que me están haciendo las diálisis ahí me he sentido muy bien de salud y no me han tenido que hospitalizar”.

Así como la señora Ana, son más de 90 pacientes afiliados a la EPS Mutual Ser, los que aseguran que no quieren este cambio de IPS para su atención renal, debido a que llevan muchos años recibiendo atención médica con ellos y consideran que un cambio podría afectar su salud.

“Mi papá lleva 8 años siendo atendido por RTS y ahora nos dicen que debe pasar a Davita, él no quiere y eso lo ha tenido con la presión alta, casi no quiere comer. La EPS no debería cambiar así a los pacientes, viendo que pueden afectar su calidad de vida”, comentó María Soto.

Más de 10 de estos pacientes estuvieron esta mañana en la Personería buscando ayuda de un abogado para saber qué deben hacer para que la EPS los deje en esta unidad renal.

“Nosotros no queremos irnos para Davita, estuvimos buscando y ellos tuvieron problemas en Cali, donde varios pacientes renales tuvieron una infección por unos insumos y en Barranquilla, según leímos, muchos se contagiaron de coronavirus, porque no manejaban los protocolos”, aseguró la señora Ana.