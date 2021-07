Padre denuncia que no quieren atender a su hijo, clínica desmiente

Jhovanny Mejía es un padre incansable y asegura que hará todo lo que sea necesario con tal de que su pequeño hijo, de 7 años, pueda recibir la atención médica que necesita para evitar que la osteomielitis, la cual es una infección súbita del hueso o médula ósea, normalmente causada por una bacteria piógena o micobacteria y hongos, lo hagan perder su pie derecho.

“Mi hijo ya no tiene hueso en el cuarto dedo del pie derecho y la bacteria está en la mitad del quinto, lo que quiere decir que si no es atendido cuanto antes, puede perder más dedos”, dice preocupado y añade que: “lo que necesitamos es que lo atienda un ortopeda infantil, pero no ha sido posible. Una tutela que pusimos la perdimos y en la Casa del Niño ahora no nos quieren atender”. Lea aquí: Menor venezolano podría perder dedos del pie por una bacteria

Por esto, según indicó Jhovanny, quien es venezolano y está con su familia en la ciudad desde hace más de un año, decidió hacer una protesta a las afueras del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño, para tratar de llamar la atención de los médicos y así “poder hacer que atiendan a mi hijo como debe ser, porque no podemos iniciar este proceso, queremos es que de inmediato lo vea el especialista, porque entre más tiempo pase es peor”.

“Ha recibido atención médica”

Desde la Casa del Niño señalaron que el menor ha venido recibiendo el tratamiento que necesita en este hospital, siendo atendido por médicos del área de ortopedia, pese a que: “no tiene aseguramiento y no está afiliado a ninguna EPS, a pesar de eso, en nuestro hospital se le han realizado 6 atenciones durante el último año, incluyendo 2 hospitalizaciones en los meses de octubre y noviembre de 2020, 3 consultas a urgencias, una de las cuales fue rechazada la atención por parte de su padre, donde se le planteaba la atención integral de acuerdo a nuestros protocolos, buscando así mejorar y brindar un servicio de calidad al menor y una valoración el día 8 de julio por parte del ortopedista infantil de nuestro servicio de consulta externa”.