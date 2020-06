Padres de familia de Cartagena piden que se continúe con clases virtuales

Pese a que la Secretaría de Educación de Bolívar ya dio por sentado que los colegios del departamento no volverán a las clases presenciales el 1 de agosto debido a que no existen condiciones para la implementación de un modelo de alternancia en la educación, en Cartagena esto aún no se ha definido. (Lea aquí: Colegios de Bolívar no regresarán a clases presenciales el 1 de agosto)

Según ha dado a conocer la secretaria de Educación Distrital, Olga Acosta Amel, continúan las reuniones con los padres de familia de las escuelas públicas de Cartagena, para dialogar sobre la directriz del Gobierno nacional.

En el diálogo desarrollado de manera virtual, se conectaron más de 150 padres de familia que manifestaron no estar de acuerdo con regresar a clases presenciales. Los representantes de los consejos directivos y consejos de padres señalaron que se debe mantener la educación en casa con apoyos virtuales y fortalecer las metodologías y herramientas pedagógicas aplicadas hasta el momento en los entornos digitales por donde se están impartiendo las clases.

“No vamos a permitir que el Gobierno Nacional coja a nuestros hijos como conejillos de indias. En vez de exigir que mandemos a nuestros hijos en agosto al colegio, debe invertir en fortalecer las clases con apoyos virtuales, aprovechar la pandemia para mejorar la infraestructura de los colegios, en especial las baterías sanitarias”, comentó Ricardo Escobar, padre de la Institución Educativa Las Gaviotas.

Los padres destacaron la iniciativa de la Secretaría de Educación a abrir espacios de diálogo para tomar decisiones conjuntas y expresaron que no mandarán a sus hijos al colegio en lo que resta del año.