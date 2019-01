PAE 2019: la contratación no se haría a tiempo

Desde que terminó el 2018, los esfuerzos de la Alcaldía de Cartagena se centraron en conseguir los procesos precontractuales para garantizar el alimento escolar desde el primer día de clases de los más de 80 mil estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes porque apenas hasta ayer se abrió la convocatoria de licitación pública para contratar a la empresa que prestaría el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2019 en los colegios.

Líderes de distintas comunidades, rectores de colegios y el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), lamentan que nuevamente se incumpla con lo estipulado en la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional, la cual especifica que desde el primer día del calendario académico debe estar listo el PAE.

Para este 2019, según la resolución de la secretaría de Educación, quedó estipulado para el 21 de enero. “Como todo lo del Distrito, con las comunidades es tardío o mal hecho, sin organización. Se debió contratar con tiempo, no ahora que los estudiantes entrarán a clases. Los menores de edad de las comunidades más vulnerables son los que más necesitan de este complemento alimentario, pues el año pasado hubo deserción escolar por falta de implementación del mismo”, indicó Pedro Baldovino, líder de Arroz Barato.

En ese sector, por ejemplo, hay un poco más de 3.500 estudiantes que se benefician de este programa y la mayoría son de estrato uno, según indicó el líder. “Hay madres de familia u hogares que no tienen para darle el desayuno o el almuerzo para mandarlos al colegio, y los niños con hambre no pueden estudiar. El PAE es un buen programa cuando se aplicaba correctamente, pero ahora no y para las comunidades como la nuestra es de bastante ayuda”, resaltó Baldovino.

En la IE San Francisco de Asís, de Arroz Barato, llegan estudiantes de sectores como Policarpa, Membrillal, Henequén, Nelson Mandela, 20 de Julio, Ceballos, Cerros de Albornoz y hasta de invasiones.

Si bien es cierto que este programa se constituye como un complemento alimentario del Gobierno nacional, es de gran beneficio para las familias de pocos recursos en la ciudad y contribuye a que los estudiantes permanezcan en los colegios.

Este es el caso de la IE San Felipe Neri, en Olaya Herrera, que, pese a su problemática de infraestructura, usa el PAE para que los estudiantes permanezcan en las aulas.

“Para el caso del San Felipe Neri es importante este tema porque ayuda a que se le dé continuidad a los procesos. No creo que se cumplan los tiempos, pero como institución educativa ayuda a que los muchachos se acerquen. El año pasado teníamos el refrigerio industrializado desde preescolar hasta el grado 11, porque no tenemos la infraestructura necesaria para el restaurante escolar”, añadió Remberto Navas, rector de la institución educativa.

Para el otro año, en esta institución educativa se espera albergar a un poco más de 1.600 estudiantes. Hasta ahora tienen 1.100 estudiantes matriculados, cifra histórica para este entonces.

En Nelson Mandela, por su parte, exigen que la atención del operador de este año sea de calidad y que se haga conforme al contrato.

“Muchas veces se ha presentado que en la minuta dice una cosa, pero en los colegios entregan otras. Que la contratación no se haga a tiempo nos parece fatal porque en Nelson Mandela los padres de familia y los mismos niños y niñas cuentan con esa alimentación, ya que muchas veces se van al colegio sin almorzar y sin desayunar”, resaltó Wailer Herrón, líder de Nelson Mandela.

En esta zona de la ciudad son 14 instituciones educativas oficiales a las que llegan cerca de 4 mil estudiantes, más un megacolegio con 1.100 estudiantes.