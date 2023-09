Pagar el transporte público en el recibo de la luz, ¿conviene a Cartagena?

“En el caso de la Costa Caribe, donde están los sistemas de transporte masivo de Cartagena y Barranquilla, pagamos servicios de energía muy costosos en comparación con las ciudades del interior del país, por nuestras condiciones climáticas particulares. Por eso, el pago podría aplicarse no basado en los costos de la energía, sino que se podría buscar otra alternativa. Hay que analizar lo que más le conviene a la ciudadanía porque los costos nuestros son muy elevados”, manifestó.

Torres agregó que la propuesta necesita de estudios y análisis para poder implementarse y así mismo, debe garantizar que el servicio sea de calidad.

“No tiene ningún sentido pagar por un transporte público que no tenga calidad. Cuando se subsidia hay unos recursos adicionales que conducen a que la tarifa baje y el servicio mejore. Esto debe apostar también a que el sistema lo use todo el mundo, sin importar los estratos socioeconómicos, es decir, que beneficie a todos y no a un estrato específico”, indicó.

De esta manera, el experto aseguró que se debe procurar que cada vez más personas se animen a movilizarse en el transporte público masivo, pero para esto debe existir calidad.

Los interrogantes

Por otro lado, Holman Ospina-Mateus, quien es doctor en ingeniería y docente, indicó que antes de implementar una medida como esta es necesario identificar las causas del déficit que tiene el sistema de transporte masivo, que en el caso de Cartagena, es Transcaribe.

“Si las condiciones de calidad y cobertura no logran satisfacer a los cartageneros, estos podrían considerar otras alternativas de movilidad, como el transporte informal. Por lo tanto, esta idea plantea nuevos interrogantes: ¿Cuál sería el monto económico por cubrir? ¿Se cubriría el déficit total o solo un complemento? ¿El costo se distribuiría equitativamente o estaría relacionado con el estrato o consumo”, cuestionó.

El experto manifestó que para poder implementar esta idea se requieren estudios básicos que determinen su viabilidad en términos de los costos que se podrían cubrir y si estos proyectan la cobertura del déficit del sistema.