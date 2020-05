Para recuperar su cartera, el DATT inicia trámites virtuales

Desde finales de abril, cuando los agentes de tránsito y personal administrativo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) denunciaron que les adeudaban tres meses de salario y que además, no contaban con seguridad social, ni con los implementos necesarios para laborar en medio de la emergencia sanitaria debido al coronavirus, la directora de esta institución, Sindry Camargo, explicó que no tienen recursos, debido a que no estaban recibiendo ingresos.

“El DATT se sostiene de sus propios ingresos, pero a raíz de todo este déficit administrativo, económico y cultural, ha sido difícil, puesto que la actual coyuntura ha impactado financieramente a esta entidad. La falta de ingreso nos tiene en una crisis de liquides bastante grave, sin embargo, hemos venido trabajando en estas falencias”, aseguró.

Los ingresos del DATT provienen de los trámites y multas, las cuales tuvieron que ser suspendidas el pasado 23 de marzo, debido a que desde la Superintendencia de Industria y Comercio prohibieron la recolección de datos biométricos a través del uso del huellero, y para nadie es un secreto que para realizar estos trámites deben las personas presentarse en el lugar y realizar este proceso, lo que ha afectado la actividad del organismo de tránsito.