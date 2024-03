$!Parroquia Santa Cruz de Manga cumple 100 años: aquí su increíble historia

La iglesia Santa Cruz de Manga es un templo blanco con arquitectura típica del gótico alemán. Su cúpula es color verde inspirada en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich. En su interior se observan líneas sencillas y cuadradas que generan una sensación de espacio más amplio y luminoso. Le puede interesar: Una muralla submarina mantiene a “flote” a Bocagrande

El padre Ignacio Madera Vargas, oriundo de Manga, ya alista una celebración para el centenario de esta icónica iglesia, no sin antes dejar claro que la verdadera celebración está en servir y tomar consciencia de pertenecer a una comunidad.

“Yo siempre le digo a la gente, nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Eso quiere decir que no me importa tanto desarrollar una religiosidad popular de ungüentos, milagros o sanaciones, las respeto, pero eso no es lo nuestro. A mí me interesa lo que está pasando en Manga, por qué Manga está como está, quiénes son los responsables de lo que pasa, cómo tomamos conciencia de pertenecer a una comunidad y de estar buscando a este Dios en este barrio”, sostiene.