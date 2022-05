Participación electoral de Cartagena sigue por debajo del promedio nacional

Para la jornada de elecciones presidenciales, la Misión de Observación Electoral - MOE Cartagena adelantó un proceso de seguimiento y observación con un equipo de 53 observadores, incluidos 4 itinerantes y 1 observador internacional, que estuvieron en el 60% de los puestos de votación de la ciudad. Lea: MOE: mejoró logística en apertura de puestos de votación en Cartagena

Estas fueron sus observaciones:

- Al cierre de los puestos de votación, en el 83% de las mesas observadas había presencia de testigos electorales y en el 93% estuvieron presentes los seis jurados, que durante la jornada tuvieron una presencia intermitente. Por ejemplo, al inicio de la jornada, el 44% de las mesas no tenía presencia de los seis jurados designados.

- El preconteo de los votos se desarrolló con mucha agilidad. En el 86% de las mesas observadas no hubo tachaduras ni enmiendas en los formularios E14. En el 12% de los casos fue necesario nivelar las mesas por inconsistencias en los votos registrados vs votos depositados en las urnas, y en el 93% de las mesas observadas no se dieron reclamaciones al preconteo por cuenta de testigos electorales.