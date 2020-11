Pasacaballos también sufrió los estragos de la lluvia

Según pudo conocer El Universal , esta grabación fue realizada el pasado fin de semana, días en que la tormenta tropical Iota pasaba por la ciudad dejando inundaciones en diferentes sectores, y en este corregimiento dejó al descubierto una vez más las malas condiciones en que se encuentra este puesto de salud, el cual necesita una atención prioritaria, sin embargo, a la fecha no ha sido posible obtenerla. Y además, sacó a relucir la falta de arreglo en las vías y de limpieza en los canales que bordean este corregimiento. Muchas familias se vieron afectadas.

¿Y el hospital?

En el video que El Universal conoció, se ve a una señora con un vestido sentada en una silla plástica sosteniendo un paraguas negro para protegerse de la lluvia, mientras frente a ella se ve al doctor atendiéndola, sin importar las condiciones.

En el consultorio en que se encuentran, se ven las paredes totalmente mojadas, mientras del cielo raso de icopor caen grandes gotas de agua cerca de estas personas. Esta misma situación, al parecer se presentó en otros lugares de este puesto de salud.

¿Cómo es posible? ¿En realidad esas son las condiciones de este lugar?, sí. Segismundo Acosta, perteneciente al comité de salud de la JAC y de la consejería de salud del consejo comunitario de Pasacaballos, contó que “efectivamente esas son las condiciones en que se encuentra el puesto de salud, por eso hemos estado insistiendo en tener el hospital, pues esta infraestructura ya está muy deteriorada, a pesar de que últimamente le han estado haciendo retoques, detalles, pero no es lo mismo que tener uno nuevo o reparar la infraestructura para el beneficio de todos”.

Según señaló el líder, los pequeños detalles que le han hecho a este lugar han sido porque “la Defensoría del Pueblo y la Personería han estado viniendo para intervenir con pintura, haciendo rellenos en los puntos afectados y otras obras sencillas”.

En julio de este año se conoció que Pasacaballos tendría un hospital de segundo nivel, el cual sería construido un 70% con donaciones de Ecopetrol, mientras que el Distrito aportaría el 30% restante, más la asesoría técnica en cuanto a infraestructura y desde el Dadis sobre lo que se necesita para la dotación, mientras que a la comunidad de este corregimiento le correspondía adquirir el predio que fue seleccionado para tal fin, sin embargo, esto no se ha dado. (Lea aquí: Hospital de Pasacaballos, cerca de ser una realidad)

“Estamos en ceros, pues los primeros lugares que habíamos encontrado no estaban con los metros que se habían planteado, después encontramos uno que es privado y el cual cumplía con casi todos los requisitos, sin embargo, por conflictos internos no se pudo concretar la compra, así que seguimos con este puesto de salud que no da abasto”, explicó Acosta. Muchas de las personas que van buscando atención o a cumplir con alguna cita médica, deben esperar afuera del lugar, pues con dos o tres personas el sitio ya está lleno.