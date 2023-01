Paseo millonario en Cartagena: extranjero asegura que se conocieron en una app

La mujer estaba acompañada por dos hombres armados, quienes subieron al Uber, y justo ahí comenzó lo peor. “Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y me sentaron bocabajo, no podía respirar bien. Me exigieron que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales”.