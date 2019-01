Peajes en Cartagena subirían 100 pesos

Un aumento de $100 tendría la tarifa de los peajes en Cartagena, operados por la Concesión Vial de Cartagena. Hoy el alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero, firmaría el decreto que lo regiría.

En una reunión con el contralor y el personero Distrital, y representantes de la Procuraduría, Edurbe y Valorización, el mandatario analizó la propuesta presentada por la Concesión Vial sobre el aumento en la tarifa de los peajes de Cartagena.

El contrato con la concesión establece que la actualización de la tarifa se define de acuerdo al Índice de Precio al Consumidor (IPC), que es de 3,18 %. Sin embargo, esta propuso ese aumento más $100, pero el Distrito solo tuvo en cuenta el IPC para el 2019.

“El contrato dice que se debe actualizar con el IPC. La concesión pasó la solicitud el 20 de noviembre de 2018 y el 9 de enero de este año, la Oficina de Valorización y Edurbe me pasaron su concepto. La posibilidad está en que se mire el IPC, se actualice la tarifa y el contrato permite que además se suban $100 pero la administración no accede sino al IPC de 3,18 %”, señaló el alcalde encargado Pedrito Pereira Caballero.

Este agregó que al no existir una decisión de un organismo de control sobre si se cumplió o no la Tasa Interna de Retorno (TIR), se debe cumplir el contrato con la concesión. “Si no se cumple puede ocurrir que este diga que se queda más tiempo porque no tiene ingresos. Si se produce la decisión, nos reuniremos para definir el contrato”, añadió el alcalde (e).

Los peajes corresponden a: Bazurto (en Manga), la Báscula (en San Isidro), Ceballos, La Heroica (en Mamonal) y Corralito de Piedra (a la altura de Abocol).

Por ejemplo, en el peaje de Bazurto los automóviles pasarán de pagar $2.700 a $2.800, mientras que los taxis pagarán $2.500.

En proyecto de decreto, conocido por El Universal, establece también que el incremento se aplicará como regla general, excepto para los vehículos que transiten por el telepeaje que corresponden a la categoría I. Esto se cumple con lo pactado contractualmente hasta alcanzar la TIR del 17.22 %.