Peatones denuncian señalización vial en mal estado

¿Y entonces?

“A mí me gusta cruzar por las cebras porque es la vía que tenemos disponible los peatones, pero a veces me da temor, porque los carros no la respetan. Muchos frenan sobre ellos y nos toca pasar como podamos”, dijo Elvira Casas, lo mismo piensa Carmen López, “aquí la cebra casi no se ve, por eso los carros y las motos no las respetan. Deberían pintarlas y hacer campañas”.

Otra de las problemáticas que tiene la ciudad en cuanto a la movilidad son los semáforos, muchos están en mal estado, por lo que conductores le piden al DATT que los arreglen.

“Algunos tienen los cables afuera, otros no les sirve el botón del peatón e incluso hay unos que tienen intervalos más cortos lo que no permite que muchos carros transiten”, explicó un conductor.

El Universal conversó con el director del DATT quien aseguró que están trabajando para brindar una mejor seguridad vial. Recordemos que desde el año pasado la entidad ha estado trabajando en el Comité Local de Seguridad Vial, dando cumplimiento a las disposiciones de los decretos distritales 1497 del 5 de diciembre de 2019 y 1141 del 23 de septiembre de 2020, con el cual “se busca concientizar a los conductores, peatones y demás actores de la vía en la obligatoriedad de respetar las señales y normas de tránsito, al igual que estos se conviertan en multiplicadores de mensajes que conlleven a una mejor seguridad vial en la ciudad”.