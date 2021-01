“Pedimos flexibilidad”: comerciantes de zona de conurbación

Nuevas peticiones

Por eso, ayer los propietarios de tiendas, terrazas, discotecas, entre otros negocios, hicieron una manifestación para pedirle a la Alcaldía de la población tener disposiciones especiales con ellos a la hora de firmar decretos, pues suelen perder clientes que se van a sectores vecinos de la ciudad. “Estamos haciendo un pronunciamiento público para que el gobernador de Bolívar y el alcalde de Turbaco tengan flexibilidad con los negocios de la zona de conurbación, pues para los grandes mayoristas y reconocidas cadenas no hay prohibiciones.

(Lea: Bañistas sin reservas y lanchas ilegales están ingresando a Playa Blanca).

Los más afectados son los pequeños comerciantes, que deberían tener un diferencial porque están a siete kilómetros del casco urbano del municipio, nosotros somos más Cartagena que Turbaco, no deberían restringirnos igual”, aseguró Javier Bedoya, líder comunal de la zona. Los manifestantes agregaron que muchas familias no cuentan con recursos para abastecerse una semana, por lo que les toca comprar alimentos cada día, algo que no pudieron hacer el fin de semana porque las tiendas estaban cerradas.

“Lo que pedimos es que les permitan a los locales comerciales funcionar con un horario más amplio”, añadió Bedoya. En octubre del 2020, tras varios meses de cierre debido al COVID-19, estos mismos comerciantes realizaron una protesta para pedir ayuda a las autoridades. En esa ocasión les permitieron abrir hasta las 9 de la noche y también los dejaron trabajar los fines de semana.

Los 12 barrios que hacen parte de la zona de conurbación son: El Rodeo, Villa Cádiz, Villa Grande 1, Villa Grande 2, Villa Andrea, Villa Sol, Villa Juliana, Bosques de la Circunvalar, Bosques de la Ceiba, Brisas de Galicia, Horizonte 1 y Horizonte Nuevo. Este medio consultó sobre el tema a la Alcaldía de Turbaco, pero no hubo respuesta.

