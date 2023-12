Pedrito Pereira a Dau: “No es cierto que no colaboramos a su administración”

A través de un video, William Dau habló del proceso de empalme y el que será el primer reto del año 2024 para Dumek Turbay como nuevo alcalde de Cartagena: los contratos de aseo, vigilancia y el PAE.

El mandatario actual afirmó que le tocará correr para lograr concretar dichos contratos para evitar que la ciudad no cuente con esos servicios durante los primeros días del año. Al mismo tiempo, salpicó a la administración de Pedrito Pereira. Lea aquí: “Le toca correr”: Dau a Dumek sobre contratos de aseo y vigilancia del 2024

William Dau dijo que a él también le tocó correr, en tanto que la administración saliente (la de Pereira) no contribuyó lo suficiente en los procesos de contratación en 2019, además, el presupuesto era muy reducido. Ante esto, el exalcalde de Cartagena respondió.

Pedrito Pereira explicó que se avanzó en lo posible y no se comprometieron vigencias futuras porque no está permitido. ““El alcalde actual dice que no se le colaboró en nada, que a él le tocó resolver y yo quiero hacer una precisión: cuando finaliza un periodo no se pueden comprometer vigencia futuras. Lo aconsejable era que, en cuanto a ese servicio, se iniciaran los procesos contractuales, se avanzara lo más posible hasta el 31 de diciembre y que la administración entrante continuara con el proceso”. Lea aquí: Policía Bolívar respalda polémico impuesto que se cobraría en recibos de luz

Manifestó que la determinación que tomó la administración fue compartida y discutida con los entes de control durante el proceso de transición y recibió el respaldo de sus asesores, quienes continuaron colaborando con la administración de Dau.