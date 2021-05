Peligrosa oscuridad en el estadio de sóftbol de El Campestre

En las mañanas, antes de salir el sol, los habitantes de El Campestre salen a trotar al estadio de sóftbol sin ningún inconveniente. Algunos practican deportes, otros hacen actividad física por salud, y otros simplemente salen a respirar el aire del amanecer.

Sin embargo, cuando se va el sol y cae la noche, es muy difícil realizar esas mismas actividades porque la oscuridad reina en este escenario y además es apropiado por consumidores de drogas y delincuentes.

De noche todos los deportistas y los adultos mayores deben apartarse del campo, ya que los olores a sustancias alucinógenas son intolerables y el riesgo de sufrir un atraco o quedar en medio de una pelea, aumenta.

“Aquí entrenan clubes de diversas disciplinas deportivas, pero el trabajo se ve muy limitado porque en las noches es imposible trabajar, las luces no las están encendiendo y aunque las escuelas le solicitaron al IDER prenderlas hasta que se acaben las prácticas, no han sido atendidas. En consecuencia todos los alrededores del estadio de sóftbol quedan oscuros y en ellos se ubican los jíbaros y consumidores a meter vicio. Los fines de semana es peor, hay peleas y hasta hubo un muerto en una riña hace poco. Los vecinos se han quejado pero las autoridades no solucionan”, expresó un deportista que pidió reserva de su identidad.

Otro de los escenarios deportivos de la zona es el Patinódromo de El Campestre, el cual tiene cerramiento, pero en este, aunque también queda a oscuras, no se registran los mismos problemas que en el vecino estadio de sóftbol.

“Le hacemos esta petición pública al IDER para que mantenga las luces prendidas en las noches, al menos hasta las 9 p. m. y así seguramente todos esos consumidores se alejarán, también requerimos mayor presencia de la Policía porque el sector se torna inseguro”, puntualizó la fuente.

Al respecto, desde el Instituto Distrital de Deportes, hasta el cierre de esta edición, no habían dado ningún pronunciamiento.