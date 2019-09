Periodista cartagenera denuncia amenaza de muerte

La periodista cartagenera Tatiana Tatis denunció amenazas de muerte en su contra. En diálogo con El Universal, la comunicadora social informó que en la mañana de este martes un hombre que la citó para supuestamente entregarle donaciones para una familia necesitada, le dejó un mensaje contundente.

“Cuando llegamos al lugar, el señor se me acercó en moto hacia mi carro, me preguntó si era Tatiana, yo le respondí que sí e insistía en montarse en mi carro. Como no accedí, el me dijo que me tenía que dar un recado y comenzó a decirme que lo habían mandando para hacerme un daño porque yo estaba publicando en mi portal información de unos presuntos contratos que estaban afectando a x persona”, contó.