Perrita expuesta al sol en Manga tiene Instagram: van 4 inspecciones en su casa

Ante las múltiples quejas de unos vecinos en el barrio Manga, la administración del edificio Bari ha conversado con la dueña de un perro que se observa a diario desde el balcón de uno de los apartamentos, expuesto a las inclemencias del clima y la altura de un séptimo piso.

El caso fue reportado también ante las autoridades, pero hasta la fecha no se ha demostrado que el animal sea maltratado por sus dueños de forma física, ya que no presenta lesiones. El Universal logró contactar a la administración del edificio, quienes explicaron toda la discordia ocasionada por la mascota. Lea también: Video: perro lleva días expuesto al sol y a las alturas en edificio de Manga

“Es un tema que viene desde el año pasado, ante tantas quejas de los vecinos del sector nosotros nos dirigimos directamente a la dueña del animal, pero desafortunadamente el contacto con la señora es bastante complicado. Nosotros le hemos sugerido no tener al perrito tanto tiempo afuera por el ruido y los ladridos. Tiempo después se acercó acá la Policía Ambiental, quienes han venido ya cuatro veces a investigar la situación, pero en la última visita dijeron que el perrito no presenta signos de maltrato, así que no se podía hacer nada al respecto”, contó la administradora.

Es una perrita, se llama Chanel y tiene Instagram

El Universal logró dar con una cuenta de Instagram que administra la dueña de la perrita, quien tiene por nombre “Baby Chanel Golden”, en el perfil se publica el estilo de vida el animal, desde fotos viendo televisión hasta fotografías posando en el balcón del polémico video.