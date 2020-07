Personal para atender las UCI podría escasear en Cartagena

Tanto Carballo como Rubén Sabogal, presidente de la mesa por la salud de Bolívar y Cartagena, advierten que lo más importante para evitar llegar al límite de las capacidades es no bajar la guardia con la prevención, pues entre menos contagios, hay menos necesidad de hospitalización.

“El plan de expansión debe tener toda la garantía de habilitación y no limitarse a la infraestructura. Estamos de acuerdo en que se mejore la infraestructura especialmente de Cartagena, pero hay que prever también otros aspectos como el talento humano. Lo otro es que seguimos enfrentando a la enfermedad de manera defensiva, necesitamos pasar a ofensiva, o sea seguir en la prevención, haciendo cercos y capacitando a la gente en los barrios”, asegura Sabogal.

“Si uno no quiere sobrecargar las camas, lo que necesita es evitar que las personas se contagien y esa es la primera línea sobre la cual debemos trabajar y eso se consigue identificando los enfermos y portadores asintomáticos. En eso estamos limitados porque no se está cumpliendo la tarea, lo conozco por pacientes directos y eso está contribuyendo a que más gente se infecte y que se necesiten más camas de UCI. Por eso la recomendación es que evitemos llegar allá, lo que se viene no será fácil si no tenemos los elementos”, puntualiza Carballo.