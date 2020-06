Personera pide contratar moteles y hoteles para aislar a pacientes COVID

Debido al aumento de caso positivos para coronavirus que se han presentado en los estratos uno y dos en Cartagena, donde la comunidad vive aglomerada y no pueden mantener las distancias, la personera Carmen de Caro, le solicita al Distrito y a las EPS contratar moteles y hoteles en la ciudad, para mantener aisladas a estas personas del resto de sus familiares.

La funcionaria de igual forma considera pertinente contratar los rastreadores que ayudarán a detectar los enfermos de COVID, para que se inicie el cerco epidemiológico de manera óptima.

“ La mayoría de las familias de los estratos uno y dos por su condición económica, habitan en viviendas pequeñas que lo mantienen en hacinamiento y no le permiten guardar la distancias necesarias para evitar la transmisión del contagio, ante esta situación es deber del Estado y las EPS sacarlos de sus viviendas hacia un hotel o motel donde pasar la cuarentena aislados, garantizándole además la alimentación”, explicó la personera.

En la actualidad las EPS por cada paciente en el régimen subsidiado reciben unos 890 mil pesos más primas adicionales que superan el 11.47 por ciento del valor de la cuota. Lo que indica que hay dinero para que el plan de acción se direccione no sólo a la atención si no también a realizar los cercos epidemiológico necesarios para que no se sigan proliferado los contagios.