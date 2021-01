Pese a aumento de contagios, no habrá medidas drásticas en Cartagena

Sin embargo, las cifras de contagios en estos primeros 6 días del mes no son las mejores, por lo que en más de una ocasión desde la Mesa de la Salud por Cartagena y Bolívar, y ciudadanos del común, han estado pidiéndole al alcalde de Cartagena que dicte medidas más drásticas para evitar que el pico de la pandemia sea muy agresivo, afectando además la ocupación UCI y al personal médico.

Mantener el uso del tapaboca en sitios públicos y privados, el distanciamiento y el lavado de manos son las únicas alternativas que se tienen en estos momentos para evitar el contagio del COVID-19. Y justo estas medidas son las que se han estado repitiendo, con el fin de que esta segunda ola que llegó a la ciudad no cause tantos estragos.

Desde que pasó la primera ola de coronavirus en Colombia y comenzó la reactivación económica, la consigna desde el Ministerio de Salud siempre ha sido mantener el autocuidado. No solo para que cada quien se proteja, sino para que así también cuiden a los adultos mayores, que están en mayor riesgo.

El comportamiento

“Hay que salvar vidas sin quebrar negocios”, dijo el alcalde Dau, asegurando que para este fin de semana con puente festivo no habrá medidas diferentes a las ya decretadas. Añadió que “al principio de la pandemia la consigna fue salvar vidas a toda costa, a como de lugar, pero en este nuevo pico tenemos que compaginar en cómo salvamos vidas, pero sin terminar de quebrar a Cartagena (...) no podemos terminar de quebrar los negocios que generan empleo, lo que evitará que empeore el hambre”.

Rubén Sabogal, presidente de la Mesa de la Salud, señala que “la administración también debe realizar un estudio para identificar qué cepas hay en Cartagena, debido a la cantidad de turistas internacionales que hay en la ciudad y por el comportamiento que se ha estado reportando del virus”. Desde diciembre, el cuerpo médico también ha estado pidiendo que se declare la alerta naranja para evitar un colapso en el sistema sanitario, puesto que tampoco hay muchos medicamentos en la ciudad. Estas opciones no han sido tenidas en cuenta.

Las razones

El alcalde agregó: “Si no cierro la ciudad, me van a dar palo diciendo que estoy prefiriendo la economía sobre las vidas. Si cierro, me van a decir que estoy acabando con la poca mano de obra que queda en Cartagena. Por ello, hay que ser conscientes y balancear todo”.

El alcalde sostiene que el COVID-19 no se va a acabar con decretar medidas restrictivas o con imponer prohibiciones, sino que debe ser con apoyo de la ciudadanía. “El COVID no se da en los centros comerciales y restaurantes, donde se observan los protocolos. Yo estuve caminando el Centro en la noche del 31 de diciembre y la gran mayoría tenía el tapaboca, pero vas a los barrios y a ves a la gente sin tapaboca. No podemos seguir castigando a todo el sector formal y productivo de Cartagena por la falta de conciencia de unas personas”, expresó.

Según Dau, las principales razones por las que no tomará medidas como las que se han decretado en otras ciudades, como lo es pico y cédula general, ley seca o toque de queda, es porque no existe una ocupación alarmante de camas UCI.