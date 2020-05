Pico y cédula se mantiene en dos dígitos mientras Alcaldía emite nuevo decreto

En la mañana de este miércoles el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que a partir del jueves 28 de mayo la medida del pico y cédula se reduciría a un solo dígito, pero no detalló el número que empezaría, lo que generó incertidumbre en la ciudadanía. (Lea aquí: Alcaldía de Cartagena anuncia que pico y cédula se reduce a un dígito)

Los cartageneros esperaban conocer la nueva rotación del pico y cédula en la transmisión en vivo del PMU realizado esta noche por la Alcaldía, sin embargo, no fue posible.

En la misma, Dau no informó el dígito permitido para salir este jueves, solo indicó que el decreto que contempla la programación está listo y en manos del Ministerio de Interior, y hasta tanto el Gobierno Nacional no lo apruebe no se anunciará la rotación.

Lo que quiere decir que se mantiene vigente el Decreto 0618 del 23 de mayo que permite la salida de dos dígitos y sin género. Siendo así este jueves podrán salir las cédulas terminadas en 4 y 5.