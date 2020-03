Piden al fiscal intervenir en caso de terrenos de la Aerocivil

La historia

“El señor exdiputado es Hernando Castillo y le dijo a la Fiscalía que él era odontólogo y que lo había engañado su abogado; y que él no sabía que esas escrituras eran falsas. El fiscal del caso lo absolvió momentáneamente en el sentido de que él no fue el que cometió la falsedad sino su abogado, pero las escrituras de las tierras quedaron siendo falsas y los títulos de los terrenos quedaron siendo espúreos. Fue así que el señor Castillo se quedó con la tierra; luego de eso, el fiscal 31 le escribió a la directora de la oficina de Instrumentos Públicos pidiéndole que procediera a anular esas escrituras fraudulentas, pero no lo hicieron, por eso esas escrituras están vigentes y el señor Castillo sigue siendo dueño de las tierras después de tantos años”, contó a El Universal el abogado Eduardo Del Río, miembro de Codefensores (quienes dieron a conocer de primera mano la información), quien confirmó las demoras en el litigio jurídico.

“Las pruebas que se tienen concretas sobre la propiedad de los terrenos del aeropuerto son las escrituras públicas que demuestran que la Aeronáutica Civil compró en el año 1956 a Avianca las tierras y se hicieron todas las escrituras perfectas con los levantamientos topográficos de la época.

“Pero a su vez Avianca le compró a Hernán Paz, que venía de ser el propietario desde el siglo pasado; entonces desde la tradición todo está correcto; además, la Aeronáutica Civil tiene el levantamiento topográfico hecho por la Nación y además de eso tiene su folio de matrícula. El problema es que el señor Hernando Castillo, exdiputado que falsificó la carta catastral, tiene unas escrituras fraudulentas y un folio fraudulento que tienen un número distinto sobre las mismas tierras. Es un folio gemelo, es como quien tiene un carro con dos placas. Una es legítima, que es la de la Nación, y la otra es falseada, que es la que muestra el exdiputado”, explicó Del Río.