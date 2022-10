Piden arreglo para vía que sale de la Universidad Tecnológica de Bolívar

Además de los fuertes y constantes trancones de la ciudad con los que deben lidiar para poder llegar a clases, a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar les toca sortear otro obstáculo: el mal estado de la carretera.

Se trata del tramo final de esta extensa vía, que no solo impacta negativamente en la movilidad de la comunidad escolar, sino en la de los trabajadores de diferentes empresas aledañas.

(Le puede interesar: Profesor de la UTB ganó prestigioso premio a nivel nacional)

La calle de entrada se desprende de la carretera Troncal de Occidente, antes del denominado turno de los buses de Turbaco, y esa misma calle se utiliza para regresar, pero antes de llegar al final se debe hacer un giro obligatorio a la derecha para empalmar nuevamente con la Troncal, pues en ese punto se vuelve contravía, y es justamente ese segmento de salida el que peores condiciones registra, ya que está lleno de huecos y charcos que se han agrandado con las lluvias.

(Le puede interesar: La transitada vía del Nuevo Bosque que reclama arreglos urgentes)

Los vehículos de los docentes, directivos y estudiantes de la universidad deben ser frenados cuando cruzan por ese tramo para evitarles afectaciones en sus piezas mecánicas. Los conductores de Transcaribe también han denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de la malla vial del sector, ya que los buses de la ruta A-102 deben pasar por los huecos varias veces al día.

“Yo uso Transcaribe y como estudiante sufro todos los días por ese problema en la carretera debido a que la salida que coge hacia la bomba de gasolina está completamente dañada. Hemos visto choques de vehículos y hasta la fecha ninguna de las empresas del sector, ni Transcaribe ni las autoridades de Cartagena o Turbaco han tomado medidas. Es necesario que se actúe rápido porque puede ocurrir algo que lamentar”, expresó un alumno de la UTB, quien pidió no revelar su nombre.

(Le puede interesar: “Seguiremos bloqueando si no arreglan la vía”: habitantes de Nelson Mandela)

La distancia desde el comienzo de la vía hasta la entrada de la universidad es de casi 900 metros; sin embargo, el mencionado tramo no es el único dañado, ya que a lo largo de la carretera hay otro par de baches que representan riesgo. “Esto es un desastre. Vengo a pagar un impuesto en la oficina de Tránsito de Turbaco, pero no sabía exactamente dónde quedaba y me metí por aquí siguiendo la aplicación Waze, pero no pude avanzar porque hay demasiados huecos. Son unos cráteres, me dio miedo cruzar porque se me puede averiar el carro”, señaló José Pérez, residente de Turbaco.