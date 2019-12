Habitantes de El Socorro piden que les normalicen el servicio de agua

Pedro Camargo, otro habitante aseguró que el lunes pasado, primer día en que ocurrió esto, llamó de inmediato a la línea telefónica de la empresa y le dijeron que “era un arreglo que estaban haciendo en una tubería, pero que no demoraría y era solo por ese día”, sin embargo, la situación no fue así, puesto que pasaban los días y el agua seguía yéndose en estas viviendas.

“Yo no entiendo por qué Aguas de Cartagena nos ha quitado el agua toda la semana y lo peor es que lo hacen sin avisarnos y no sabemos los motivos de esto”, indicó Víctor Córdoba, residente del sector.

Carmen Arévalo terminó de comer y fue hasta el lavaplatos a lavar los enseres que tenía sucios en la cocina, pero para su sorpresa, al abrir la llave no salió agua. Carmen, angustiada, llamó a sus vecinos a preguntarles si sabían qué había pasado, pero todos le dieron la misma respuesta: “quitaron el agua sin avisar”.

“Al ver que al día siguiente pasó lo mismo, otra vez llamé, y me volvieron a dar la misma respuesta. Eso me pareció una falta de respeto, pues si ellos harán adecuaciones o algo deben avisar con anterioridad, pero yo no vi nada de eso en los medios de comunicación ni en las redes de ellos”, dijo el señor Camargo.

Cansados de esta situación y de ver que pasaban los días y Aguas de Cartagena seguía quitándoles este servicio sin previo aviso, decidieron denunciar ente este medio de comunicación para así poder obtener una pronta solución.

“Tenemos niños pequeños, quienes en su mayoría están acostumbrados a bañarse en las tardes y con esta situación de que nos quitan el agua en las tardes y nos la ponen solo en la mañana, no podemos estar bien, puesto que por más que llenemos los tanques no es lo mismo que bañarse con agua de la regadera”, señaló Carmen.

En el sector los residentes le contaron a El Universal que esta es la primera vez que tienen este tipo de problemas con Aguas de Cartagena, por eso están muy extrañados y esperan que el flujo de este líquido regrese con total normalidad.