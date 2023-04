Piden normalización laboral e intervenir al Hospital Universitario

Los manifestantes se tomaron ayer la avenida del Consulado, en Zaragocilla. “Tenemos necesidades, nuestros hijos comen, nosotros comemos y tenemos servicios por pagar. Se supone que el HUC antes de contratar una bolsa de empleo tiene que asegurarse de que esta cumpla con todos los requisitos. No es posible que el hospital no sea capaz de solucionar esto”, añadió.

“Llevamos más de dos meses sin recibir sueldo. A la bolsa de empleo Su Personal ya se les acabó el contrato y nadie nos responde. Ayer se convocó a un grupo de personas para que fueran al Ministerio de Trabajo y no hubo solución. Mintrabajo nos dijo que para el 8 de mayo había una reunión con Su Personal para llegar a un acuerdo”, indicó una de las protestantes. También le puede interesar: La millonada que las EPS le deben al Hospital Universitario del Caribe

Cansados de la difícil situación económica por la que atraviesan, personal médico del Hospital Universitario del Caribe salió nuevamente a las calles a protestar porque la bolsa de empleo Su Personal les adeuda salarios, primas, vacaciones y aseguran que no les pagan horas extras. Lea: “Llevamos dos meses sin recibir sueldo”: protesta de personal médico del HUC

“El problema del HUC y de la red hospitalaria es un problema de cómo está el sistema de salud. Esta es una situación que periódicamente se presenta. Nosotros podemos mirar que el HUC cíclicamente entra en crisis, pero esta ha sido permanente. Hay que buscar la manera de verificar si la cartera es real y que no sean históricas, y que la Ley plantea que cuando unas cuentas por pagar no se hacen efectivas en determinado tiempo, ya eso queda de difícil cobro y se registra como un déficit, lo que hace inviable el funcionamiento de cualquier entidad”, indicó Roberto Bustamente, presidente de Anthoc Bolívar.

“Para el Hospital Universitario es prioridad el pago del personal médico y de salud en general, es por eso que ha cumplido con los pagos de manera oportuna a las distintas bolsas de empleo y trabajadores. Gran parte de los trabajadores de las áreas asistenciales y administrativas están vinculados mediante la bolsa de empleo Su Personal, que debe suministrar el servicio relacionado con el talento humano, y a la fecha el hospital se encuentra al día con los pagos a este operador, pero ellos no con el personal que tienen contratado”, se lee.

Cabe anotar que, de acuerdo con el informe de Rendición de Cuentas del HUC, a ese centro hospitalario le deben más de $181 mil millones. Los máximos deudores son las EPS; sin embargo, el Distrito es quien lidera la lista.

“En enero le solicitamos al gobernador de Bolívar que convocara una audiencia donde se dijera la verdad sobre el hospital, porque aquí sabemos que la misma Superintendencia duró seis años con la administración del HUC y en julio del año pasado el superintendente anterior lo devolvió al departamento. Se dijo que el hospital estaba saneado. Luego, se encarga a un funcionario de la Gobernación de Bolívar y dos meses después dice que el hospital es inviable”, agregó Bustamente.

Indicó que los “platos rotos” los pagan los usuarios y trabajadores. Se refirió a la protesta que hubo ayer en el HUC, pues la bolsa de empleo se fue debiendo salarios y cesantías, entre otros: “Son empleados que no hacen parte de la planta de personal, sino que son suministrados por bolsa de empleo. Se necesita una intervención, pero no para seguir en el proceso cíclico, sino una salida de fondo. Creemos que el hospital, que fue recuperado en el momento de la pandemia, no puede cerrarse, tiene que habilitarse con condiciones adecuadas”.

Los empleados piden a las directivas del HUC empezar una mesa de trabajo para implementar un programa de normalización laboral y le exigen a Su Personal cancelar los pagos adeudados.