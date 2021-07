Piden suspender regreso a clases hasta que existan “condiciones completas”

Y culminan señalando que “el retorno a las clases presenciales implica el cumplimiento, por parte del Gobierno, de las medidas de bioseguridad en cada una de las sedes, incluyendo las adecuaciones sanitarias y de infraestructura. Y para nadie es un secreto que un alto porcentaje de colegios en Cartagena y en el resto del departamento de Bolívar presentan vergonzosa precariedad”.

Los efectos de la virtualidad

Sobre si los estudiantes cartageneros deben o no retornar a clases presenciales, Karina Ruiz Arenas, psicóloga infantil de la Clínica El Faro, dijo a El Universal que “viéndolo exclusivamente desde el área psicológica, dejando de lado la médica y epidemiológica, para el aprendizaje definitivamente es fundamental que los niños regresen a la presencialidad, ya que actualmente evidenciamos que se han desarrollado patologías como estrés, ansiedad, depresión en niños y adolescentes, los cuales no saben cómo asumir esta nueva realidad para la que ninguna persona estaba preparada, generando en ellos la incapacidad o temor de retomar las relaciones sociales, afectando la expresión emocional, los vínculos sociales, el poder relacionarse fácilmente en diferentes contextos”.

“Adicionalmente -anotó la psicóloga- debemos entender las limitaciones virtuales que muchos de los niños tienen actualmente, lo cual afecta el aprendizaje y desarrollo cognitivo adecuado, entendiendo que hay colegios que continúan con la rutina académica detrás de una pantalla en la que el docente imparte sus clases y da explicación de las actividades, lo cual no garantiza que el estudiante esté aprendiendo, ya que en su hogar puede distraerse fácilmente, no prestar la atención adecuada y no entender las clases, ya que no tienen el acompañamiento adecuado porque sus padres trabajan o deben realizar otras actividades y no pueden estar las 6 o más horas sentados con ellos”.

Agregó que “también están los estudiantes que su única forma de aprendizaje es a través de talleres semanales, donde deben desarrollar una lección pero no cuentan con un docente de forma rápida o inmediata para que les explique y deben esperar hasta el momento que puedan acceder a una llamada telefónica o una video llamada (...) no vemos lo que hay detrás de estos procesos de aprendizaje que pueden terminar en deserción escolar por desmotivación o frustración ante este distanciamiento”.