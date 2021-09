Piden traslado del comandante de Vigilancia de la cárcel de Ternera

En mayo de 2018, se conoció a través de El Heraldo que un interno de la Penitenciaría de El Bosque de Barranquilla denunció ante la Fiscalía al teniente Giovanni Gamboa Barbosa, quien fungía como comandante de ese establecimiento.

Según contó en ese entonces el interno José Yordi Gómez Yaruro, el oficial le exigió $3 millones para ubicarlo en un patio donde no se presentan problemas.

“Él me llamó aparte y me pidió 3 millones de pesos si yo quería vivir en el patio A o en el patio D, yo le dije que si eso me garantizaba una celda y me dijo que no, que eso era aparte, luego le dije que si me colaboraba para ingresar un televisor y me dijo que todo eso era aparte”, se lee en la denuncia.

El 13 de junio del mismo año se conoció otra denuncia en la Penitenciaría de El Bosque, en contra del mismo comandante, por un supuesto traslado irregular de un interno de ese penal a la cárcel de Riohacha, sin la autorización del Inpec.

Se desconoce el desenlace de tales denuncias.