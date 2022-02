¡Pilas! Estos son algunos subsidios del Gobierno a los que puede acceder

- Según Mintrabajo, que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o en el caso de ser independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con ningún otro o no tenga ninguna fuente de ingresos.

El beneficio también ampara a las personas que no reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes y que hayan realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante 1 año continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos 5 años.

Colombia Mayor

El subsidio Colombia Mayor es para las personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema. Esta ayuda económica otorga $80.000 pesos mensuales para todos los municipios en el país. El próximo 15 y 25 de febrero se harán los próximos pagos del programa del gobierno.

Subsidio familiar

Este se entrega a trabajadores dependientes, es decir, quienes estén laborando para una empresa u organización, estos deben tener un salario no superior a cuatro veces el salario mínimo mensual legal vigente, lo que corresponde a 4 millones de pesos este 2022, según se estipula, el beneficiario debe trabajar como mínimo 96 horas al mes y, para que sea efectivo, debe tener personas a su cargo que cumplan ciertos requisitos.

Requisitos

Un trabajador dependiente debe proveer a a sus hijos no mayores a los 18 años de edad, los cuales deben ser legítimos, adoptivos, hijastros o naturales; si tiene hermanos que no sobrepasen los 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador; si debe mantener a sus padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario o renta alguna; o si cuenta con padres o hermanos descritos anteriormente inválidos o con capacidad física reducida, será beneficiado con una ayuda económica por parte de su caja de compensación.

El monto es fijado dependiendo del departamento donde esté ubicada la Caja y por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

El proceso

Aquellos que cumplen con los requisitos pero aún no reciben el dinero, o no se tiene conocimiento de cuál es el proceso a seguir para recibir el beneficio, deben llenar un formulario y adjuntar pruebas para demostrar la autenticidad de las personas a cargo como el registro civil, la partida de matrimonio, un certificado de escolaridad, un certificado indicando grado de invalidez, un certificado laboral del cónyuge o una declaración juramentada, dependiendo del tipo de persona a cargo.

- El Ministerio del Trabajo aclaró que si una persona no reclama el dinero a tiempo, este caduca, es decir, los aportes vencen mes a mes, así que si un afiliado por algún motivo no pudo retirar el dinero del mes en curso, al inicio del próximo lapso este se pierde.

Jóvenes en acción

Este subsidio es para los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad. En este caso, se hacen transferencias monetarias para que puedan continuar y finalizar sus estudios. Los apoyos son entre $400.000 a $600.000.