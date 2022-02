Pitbull ataca a otro perro en un barrio de Cartagena

Preocupada y desesperada. Así está Edilsa Vela, quien denunció que su perro, de raza french poodle, fue atacado por un pitbull la noche del domingo en Ciudadela India Catalina, frente a la mirada de ella y sus dos nietos, de 4 y 5 años. Y, según dice, las autoridades no le han prestado atención.

Esos segundos de pánico pusieron en alerta a esta mujer, quien de inmediato se acercó a la casa del dueño del pitbull para que la llevara a un veterinario y recordarle que su perro era bravo pero “al vecino no le importó”.

“Yo aún no puedo creer lo que pasó. Como pude saqué fuerzas y con una bolsa que tenía en una de mis manos, comencé a pegarle al pitbull en el lomo para que soltara a mi perro. Cuando dejó de agredirlo, pensé que me atacaría a mí, pero gracias a Dios se fue”, aseguró.

“Me dijo que no me acompañaría y que su perro estaba en su casa y que la culpa la tenía el que dejó la puerta abierta. Esto es inconcebible, a él le importa más su perro que la seguridad de sus vecinos”, comentó la mujer.

La denunciante asegura que se puso en contacto con la Policía, pero hasta el momento no ha recibido la ayuda necesaria para evitar que este tipo de agresiones se repita, no solo en perros, si no también en niños.

Desde la Policía de Protección Ambiental indicaron que ya están al frente del caso y que hoy en la tarde visitarán a las dueñas de los perros para hacer una mediación policial.