Plantón cerca de la Terminal de Transportes por fallas en unos apartamentos

Con dos plantones, uno ayer y otro hoy en la mañana, propietarios de apartamentos de un nuevo conjunto residencial ubicado cerca de la Terminal de Transportes, mostraron su rechazo a una serie de falencias que según ellos tienen las propiedades y al manejo que la actual administración le da al lugar.

Las manifestaciones no fueron multitudinarias y tampoco generaron bloqueos ni afectaciones a la movilidad de la zona, pero sí sirvieron como precedente para que la firma constructora tome en cuenta las peticiones de los clientes.

Hárrison Calderón, uno de los denunciantes, sostuvo que muchos apartamentos tienen grietas o filtraciones de agua y aunque hay personas viviendo en ellos hace más de un año, aún no se ven las soluciones.

Así mismo, Erick Licona, vocero de los protestantes, explicó que aparte de las fallas estructurales tampoco les quieren ceder la potestad para administrar por sí mismos el conjunto.

“A muchos no nos han entregado las escrituras. Este conjunto Palmas de Salamanca se compone de más de 1.000 apartamentos y aunque no todos están terminados, la mayoría ya están vendidos y hay muchísimas familias habitándolo. Nosotros hicimos un censo y ya somos el 73 por ciento, por lo cual como mayoría tenemos el derecho a poseer la administración, pero no nos la quieren entregar, nos están mamando gallo. Hemos realizado dos plantones y esperamos que todo se resuelva a favor de nosotros”, aseguró el vocero.

Para hoy a las 5 de la tarde está prevista una reunión entre todas las partes en la que se pretende llegar a acuerdos.

Los manifestantes elaboraron un pliego de peticiones para ser expuestos en la reunión, en el que solicitan escrituras, arreglo de grietas, destape de tuberías, de canaletas, arreglo del sistema de drenaje, arreglo de filtraciones de agua, arreglo del sistema eléctrico que supuestamente tiene subidas y bajadas de voltaje, entre otros.