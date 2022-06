Plantón en contra de las facturas de luz en este sector de Cartagena

Con un plantón simbólico frente de sus humildes viviendas y sobre el suelo que por estos días está vuelto barro, los residentes del sector Campo Elías, en los cerros de Albornoz, rechazaron las facturas del servicio de energía eléctrica, asegurando que los cobros son excesivos y no corresponderían a la realidad.

“En mi casa hay una neverita, dos abanicos y un pequeño televisor, es lo único que tenemos y tratamos de limitar el tiempo que los usamos, justamente huyéndole al consumo, pero aún así este mes me vino por 182 mil pesos el recibo. Eso es una locura, aquí somos estrato uno tirando a cero, somos una invasión, no es lógico que me venga el recibo tan caro”, expresó Adela Martínez, una de las manifestantes.

Germán Pinilla, líder comunal de la zona, aseguró que la situación con las facturas no solo se da en Campo Elías, sino en todos los sectores de los cerros de Albornoz.

“Los medidores no sirven y los operarios de Afinia no vienen a tomar las lecturas, ellos lo que hacen es un estipulado, lo promedian y así lo cobran. No vienen a tomar consumos reales, por eso los recibos nos llegan tan caros. Aparte los transformadores están casi inservibles y las redes eléctricas obsoletas, necesitamos que Afinia venga y arregle este problema”, señaló Pinilla.